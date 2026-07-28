Representante do Irã diz que país propôs reabertura de Ormuz a Omã e nega negociação com os EUA

O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, que o país propôs a Omã um acordo temporário para reabrir o Estreito de Ormuz segundo o qual um sentido do tráfego passaria por águas iranianas e parte da rota em sentido contrário também percorreria águas do país persa. Em entrevista à televisão estatal do Irã, Gharibabadi disse que Teerã rejeitou uma proposta de Omã para uma divisão igualitária das rotas de trânsito entre os dois países, dizendo que tal plano não abordava as preocupações de segurança de Teerã enquanto a estabilidade regional a longo prazo não fosse alcançada.