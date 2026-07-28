Representante do Irã diz que país propôs reabertura de Ormuz a Omã e nega negociação com os EUA

O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, que o país propôs a Omã um acordo temporário para reabrir o Estreito de Ormuz segundo o qual um sentido do tráfego passaria por águas iranianas e parte da rota em sentido contrário também percorreria águas do país persa. Em entrevista à televisão estatal do Irã, Gharibabadi disse que Teerã rejeitou uma proposta de Omã para uma divisão igualitária das rotas de trânsito entre os dois países, dizendo que tal plano não abordava as preocupações de segurança de Teerã enquanto a estabilidade regional a longo prazo não fosse alcançada.
O representante disse ainda que o país não fez nenhum pedido de negociações com os Estados Unidos nos últimos 15 dias. "Os americanos nos pediram conversas, eles também nos enviaram uma mensagem, por meio de Omã, de que não realizarão ações militares contra nós", afirmou.
Ele ainda disse que o Estreito de Ormuz permaneceria fechado se Omã rejeitasse a proposta do Irã, acrescentando que Teerã nunca reconheceu a rota sul ao longo da costa de omaní.