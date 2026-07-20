Reino Unido: Starmer diz que o trabalho dele 'está feito' e se prepara para renunciar

"Meu trabalho está feito", disse Keir Starmer nesta segunda-feira, 20, ao se preparar para deixar Downing Street pela última vez e formalizar sua renúncia ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido.

O líder, que foi pressionado pelo próprio Partido Trabalhista a deixar o cargo, disse que o país agora está "mais forte e mais justo do que estava há dois anos", quando assumiu o governo.

Starmer falou em frente ao número 10 de Downing Street antes de seguir ao Palácio de Buckingham para apresentar sua renúncia ao rei Charles III.

Seu sucessor, Andy Burnham, fará um discurso no mesmo local depois de ser formalmente nomeado primeiro-ministro pelo rei. Fonte: Associated Press.