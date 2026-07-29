Reino Unido: novo premiê, Burnham promete consertar um sistema de assistência social 'quebrado'

O primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, prometeu nesta quarta-feira (29) que conseguirá fazer o que décadas de seus antecessores não conseguiram: reformar um sistema de assistência social "quebrado", sustentado por um setor público sobrecarregado e por empresas privadas com fins lucrativos.

Burnham, de 56 anos, afirmou que foi uma "grave omissão de dever" de sua geração de políticos não ter garantido um sistema de cuidados digno e acessível tanto para os indivíduos quanto para o Estado. "Eu acho que a assistência social na Inglaterra é tão injusta quanto o sistema de saúde americano", disse Burnham. "Os mais vulneráveis pagam com tudo o que têm."

O líder do Partido Trabalhista afirmou que buscará trabalhar com outras legendas para criar um Serviço Nacional de Cuidados, que funcionaria ao lado do Serviço Nacional de Saúde (NHS, na sigla em inglês), financiado pelos contribuintes e criado após a Segunda Guerra Mundial para oferecer atendimento médico gratuito a toda a população.

Burnham, que assumiu o cargo de primeiro-ministro na semana passada, afirmou que sua prioridade é enfrentar o acesso desigual aos serviços de assistência social para pessoas que necessitam de cuidados em razão da idade, de doenças ou de deficiência. Trata-se de uma questão urgente em um país com população envelhecida e um sistema público de saúde desgastado, além de um desafio que perseguiu governos anteriores tanto do Partido Trabalhista quanto do Partido Conservador.

"Vocês provavelmente estão com uma sensação de déjà vu", disse Burnham durante discurso em uma instituição de cuidados em Londres. "Não tenham essa sensação. Desta vez, nós vamos conseguir."

"É uma enorme falha do dever público que o Parlamento não tenha enfrentado este desafio, entre todos os outros", acrescentou, afirmando que "os políticos colocaram a disputa partidária acima da solução desse problema". Burnham incluiu a si próprio entre os responsáveis pelo fracasso, lembrando que propôs uma reforma da assistência social em 2009, quando era secretário de Saúde no governo do então primeiro-ministro trabalhista Gordon Brown.

Agora, ele retorna ao governo após uma década como prefeito da Grande Manchester. Com o pai vivendo com Alzheimer, Burnham afirmou que o tema também é pessoal. "Estou colocando isso como um teste para mim mesmo", disse. "Eu jamais me perdoaria se deixasse o cargo sem ao menos tentar."

O premiê anunciou que Louise Casey, especialista em políticas sociais que liderou diversas revisões e investigações públicas, comandará uma "Grande Conversa" para ouvir a população sobre o sistema de cuidados. Casey afirmou que a iniciativa buscará ser "um divisor de águas que tente renegociar o contrato social com a população".

Burnham também convidou líderes da oposição para uma reunião sobre o tema, afirmando que mudanças só serão possíveis se os partidos rivais encontrarem pontos de consenso.

O Partido Conservador, principal legenda de oposição, informou que seu porta-voz para a área de saúde participará das conversas. O líder dos Liberal-Democratas, Ed Davey, também confirmou presença. Já o partido Reform UK, de perfil anti-imigração, que lidera diversas pesquisas de opinião, mas possui apenas sete das 650 cadeiras da Câmara dos Comuns, afirmou que não foi convidado. Burnham disse estar disposto a enfrentar impopularidade para implementar as mudanças, que poderão incluir aumentos de impostos.

Ele afirmou que trabalhará para elevar os salários, ampliar o treinamento e valorizar os profissionais da assistência social, que desempenham um trabalho essencial por remunerações que classificou como "salários de pobreza". O governo também avaliará quanto as pessoas devem desembolsar antes de terem direito ao atendimento financiado pelo Estado, além do papel das empresas privadas que controlam a maior parte das instituições de cuidados do país. Fonte: Associated Press.