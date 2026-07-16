Reino Unido investiga TikTok sobre proteção de menores

A agência britânica reguladora de mídia e telecomunicações (Ofcom) anunciou nesta quinta-feira (16) a abertura de uma investigação para determinar se o TikTok deixou de cumprir suas obrigações de "proteger crianças da exposição a conteúdos prejudiciais".

"Esta investigação buscará estabelecer se existem motivos razoáveis para acreditar que o TikTok não cumpriu, ou não está cumprindo, suas obrigações legais, em particular no uso de um sistema de verificação de idade altamente eficaz para determinar corretamente se um usuário é ou não menor de idade", detalhou a Ofcom em seu site.

Já sob a mira das autoridades britânicas, a plataforma de compartilhamento de vídeos, propriedade do grupo chinês ByteDance, é alvo de um número crescente de sanções e restrições em todo o mundo.

Há dois anos, a agência multou a empresa em dois milhões de libras (13,69 milhões de reais, na cotação atual) por não fornecer em tempo hábil as informações solicitadas sobre sua função de segurança de controle parental.

No ano anterior, a plataforma já havia sido multada, em 12,7 milhões de libras (86,22 milhões de reais) pela autoridade britânica de proteção de dados, o Information Commissioner's Office (ICO), pelo uso "ilegal" de informações pessoais de menores.

ode-psr/pb/jc/fp