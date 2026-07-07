Reino Unido informa segundo ataque a navio em Ormuz horas após projétil atingir petroleiro

O Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês) informou nesta terça-feira (7) que um segundo navio foi atingido no Estreito de Ormuz, poucas horas após um petroleiro ser alvo de um projétil e pegar fogo na mesma região, elevando as preocupações com a segurança em uma das principais rotas marítimas para o comércio global de petróleo e gás.

Segundo o órgão britânico, a segunda embarcação sofreu danos estruturais, mas não houve registro de feridos. Mais detalhes sobre o incidente não foram divulgados.

Mais cedo, a UKMTO havia informado que um petroleiro foi atingido por um projétil próximo a Limah, em Omã, enquanto seguia em direção ao Golfo de Omã. A agência afirmou que o navio sofreu danos estruturais e que não houve impacto ambiental. O caso segue sob investigação.

O primeiro navio atingido transportava gás natural liquefeito (GNL) e pegou fogo após o impacto. A televisão estatal iraniana afirmou que a embarcação foi atacada após ignorar advertências sobre as rotas consideradas seguras por Teerã, mas não houve reivindicação oficial de autoria.

O episódio ocorre dias após o comando militar conjunto do Irã determinar que petroleiros utilizem apenas rotas aprovadas pelo país ao cruzar o Estreito de Ormuz e advertir que qualquer interferência das forças dos Estados Unidos na região receberia uma "reação rápida e decisiva".