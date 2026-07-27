Reino Unido compartilhará com Ucrânia tecnologia militar

O primeiro-ministro britânico, o trabalhista Andy Burnham, anunciou nesta segunda-feira (27) o compartilhamento com a Ucrânia da propriedade intelectual de um sistema de guerra eletrônica destinado a frustrar as defesas aéreas russas, durante a visita ao país de Volodimir Zelensky.

O presidente ucraniano é o primeiro líder estrangeiro a ser recebido por Burnham, que assumiu o cargo há uma semana.

A visita ocorre na véspera da viagem de Zelensky a Washington, onde se reunirá com seu par americano, Donald Trump, mais de quatro anos após o início da guerra entre Rússia e Ucrânia.

O Reino Unido, um dos principais apoiadores da Ucrânia, mobilizou cerca de 25 bilhões de libras (US$ 33,5 bilhões, R$ 170,9 bilhões) desde o início do conflito com a Rússia, em 2022.

Burnham e Zelensky se reuniram em uma base naval em Portsmouth, na costa sul da Inglaterra, onde puderam conversar com militares ucranianos e britânicos que participavam de um exercício de combate a minas navais, com o objetivo de preparar futuras missões no Mar Negro.

"Volodimir, o senhor é o primeiro líder que recebo pessoalmente desde que assumi o cargo, e isso não é por acaso", disse o líder trabalhista ao presidente ucraniano, acrescentando que queria enviar "uma mensagem muito clara".

"Estamos ao lado da Ucrânia 100%; pessoalmente, estou ao seu lado 100%, e cumprirei integralmente todos os compromissos assumidos por este país com a Ucrânia", declarou Burnham.

O primeiro-ministro britânico anunciou que seu país compartilhará com a Ucrânia a propriedade intelectual de um novo sistema de guerra eletrônica denominado "Stone Cloak" ("Manto de Pedra"), capaz de dificultar a detecção e o ataque a drones pelas defesas aéreas russas.

Esse compartilhamento permitirá que Kiev "produza em grande escala" esse sistema, em um momento em que a Ucrânia busca manter sua vantagem tecnológica na guerra de drones contra Moscou.

Na prática, isso permitirá que os drones "atinjam seus alvos e salvem vidas ucranianas", afirmou Burnham.

A visita representa o primeiro compromisso diplomático de grande relevância do líder trabalhista, após uma primeira semana no poder concentrada em assuntos internos.

"Sou grato ao Reino Unido pela decisão de fornecer à Ucrânia tecnologias de guerra eletrônica para proteger os drones ucranianos", disse Zelensky.

O presidente ucraniano declarou na semana passada que deseja "revitalizar a diplomacia", após manter conversas com enviados dos Estados Unidos.

A guerra iniciada por Israel e pelos Estados Unidos contra o Irã em 28 de fevereiro complicou os esforços de mediação liderados por Washington, bem como o fornecimento de armamentos.

A Ucrânia reivindica, em especial, mais mísseis Patriot, de fabricação americana, altamente eficazes na interceptação de mísseis balísticos russos. No entanto, após semanas de guerra no Oriente Médio, os estoques são limitados.