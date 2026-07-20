Reino Unido: Burnham nomeia John Healey, antigo ministro da Defesa de Starmer, para Finanças

O primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, nomeou nesta segunda-feira (20) John Healey como novo ministro das Finanças britânico, substituindo Rachel Reeves, que deixou o novo governo mais cedo. A escolha contraria expectativas da imprensa britânica de que a pasta seria entregue à ministra do Interior, Shabana Mahmood.

Healey ocupava o cargo de ministro da Defesa no governo de Keir Starmer entre julho de 2024 e junho deste ano, mas renunciou após um impasse com o então premiê em torno dos gastos militares. Parlamentar pelo distrito de Rawmarsh and Conisbrough desde 1997, ele agora assume uma das principais funções do gabinete de Burnham em um momento de atenção dos mercados para a condução da política fiscal britânica.

O agora ministro das Finanças deixou o Ministério da Defesa de Starmer no fim do mês passado após defender que o Reino Unido estabelecesse um prazo para elevar os gastos militares a 3% do Produto Interno Bruto (PIB). Atualmente, contudo, o governo britânico projeta que as despesas com defesa atinjam cerca de 2,7% do PIB até 2030.

A nomeação ocorre poucas horas depois de Burnham tomar posse e afirmar que pretende preservar as atuais regras fiscais, ao mesmo tempo em que buscará explorar a "flexibilidade" permitida dentro delas para financiar prioridades de seu governo, especialmente investimentos. O premiê também sinalizou que estuda elevar o limite de isenção do imposto de renda, mas reconheceu que a medida teria custo fiscal elevado.