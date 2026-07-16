Reino Unido anuncia nacionalização da siderúrgica British Steel

O governo britânico anunciou nesta quinta-feira (16) a nacionalização da British Steel para proteger "o futuro da produção siderúrgica no Reino Unido", após assumir o controle da empresa das mãos do grupo chinês Jingye.

"A decisão de hoje garante o futuro da siderurgia no Reino Unido, protege empregos qualificados e salvaguarda uma capacidade nacional vital", declarou o primeiro-ministro em fim de mandato, Keir Starmer, em um comunicado.

O grupo Jingye, que comprou a British Steel em 2020, perdeu o controle da empresa em abril do ano passado, quando o governo Starmer iniciou uma intervenção na empresa em dificuldades, que enfrentava o risco de um fechamento iminente.

O ministro das Empresas, Peter Kyle, afirmou que o governo atuou no ano passado "para manter os altos-fornos em funcionamento e evitar um fechamento desordenado que teria colocado em risco a produção de aço, as cadeias de suprimentos e milhares de empregos".

"Desde então, ministros e funcionários têm trabalhado intensamente para encontrar uma solução de longo prazo para a empresa", acrescentou.

Starmer anunciou em maio uma lei para nacionalizar completamente a British Steel, a última fábrica do país capaz de produzir aço a partir do zero.

A aquisição por parte do governo britânico ocorreu após a declaração da Jingye de que a fábrica do norte da Inglaterra não era financeiramente viável.

A nacionalização devolve a British Steel às mãos do governo pela primeira vez desde 1988.

Londres considerava o possível fechamento da unidade como uma ameaça à segurança econômica de longo prazo do Reino Unido, diante do declínio da indústria siderúrgica do país.