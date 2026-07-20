Reino Unido: Andy Burnham assume como premiê com promessa de renovar política britânica

Andy Burnham assumiu oficialmente nesta segunda-feira (20) o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, após ser convidado pelo rei Charles III a formar governo, sucedendo Keir Starmer. A cerimônia de transição de poder, conhecida como "kissing hands", ocorreu no Palácio de Buckingham, poucas horas depois de o monarca aceitar a renúncia formal de Starmer.

Em seu primeiro discurso em frente à residência oficial em Downing Street, Burnham afirmou que os políticos "precisam ser melhores" e prometeu promover um "circuit breaker" para um sistema que, segundo ele, tomou "rumos errados desde a década de 1980". O novo premiê também disse estar ciente das frequentes mudanças de liderança no país na última década e prometeu restaurar a estabilidade política. "A Grã-Bretanha precisa mostrar ao mundo que pode recuperar sua estabilidade mais uma vez, e esse é o nosso desafio: fazer a política funcionar e fazê-la funcionar melhor."

Burnham tornou-se o sétimo primeiro-ministro britânico desde 2016. A mudança ocorreu sem eleições gerais, já que, no sistema parlamentar britânico, o líder do partido que detém maioria na Câmara dos Comuns assume automaticamente o governo. Na sexta-feira, Burnham foi eleito líder do Partido Trabalhista após a renúncia de Starmer, obtendo o apoio de 379 dos 403 deputados da legenda.

Antes de chegar ao cargo, Burnham precisou retornar ao Parlamento por meio de uma eleição suplementar em junho, após deixar a prefeitura da Grande Manchester para disputar a liderança do partido. A vitória consolidou sua candidatura, que acabou sem adversários após a saída de Starmer.

Em sua despedida, Starmer afirmou deixar o cargo "com um sorriso" e "orgulhoso de tudo o que alcançamos". O ex-premiê, que governou por dois anos, disse que o Reino Unido está "mais forte e mais justo" do que quando assumiu o poder.

Nos próximos dias, a atenção econômica e política britânica estará voltada para a formação do gabinete de Burnham, que deverá promover mudanças em postos-chave, como Finanças, Relações Exteriores e Interior.