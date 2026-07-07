Reino Unido acusa avião russo de abordar porta-aviões no Mar da Noruega

O Reino Unido informou nesta segunda-feira (6) que seu porta-aviões HMS Prince of Wales, que navegava no Mar da Noruega, foi abordado por uma aeronave russa de patrulha marítima antes de ser escoltada para longe por caças britânicos, em mais um incidente que eleva o risco de tensão entre a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e Moscou.

Segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido, um avião russo usado em missões de patrulha marítima voou em baixa altitude e a uma distância considerada desnecessária em relação ao porta-aviões britânico. A pasta afirmou ainda que a aeronave lançou várias sonoboias, dispositivos empregados para detectar e rastrear submarinos.