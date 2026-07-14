Reeves volta a defender sua gestão no Reino Unido e prega proximidade com a União Europeia

A ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, fez mais uma tentativa de salvar seu cargo nesta terça-feira, 14, ao afirmar que o Partido Trabalhista britânico deu "passos enormes" sob sua gestão para reparar a economia e manter as finanças públicas sob controle.

Na segunda-feira, ela creditou a si mesma o resultado do que classificou como uma economia britânica "forte".

Sobre a relação com a União Europeia, Reeves disse ter sido sempre clara sobre os prejuízos do Brexit para a economia britânica e defendeu que o futuro do país permanece "inevitavelmente ligado" aos europeus, descrita como o maior parceiro comercial do Reino Unido e um bloco com o qual Londres compartilha "interesses e valores comuns".

Em discurso na City de Londres, a ministra ainda defendeu que sua gestão não permitiu a deterioração da base industrial do país, argumentando que a dependência de cadeias globais de suprimentos "voláteis" aumenta a vulnerabilidade nacional. Segundo ela, seu mandato atuou para salvar a siderurgia britânica e evitar que a capacidade de produção de aço do Reino Unido fosse "fundamentalmente minada".