Recorde de chegada de migrantes às costas britânicas em um único dia em 2026

As autoridades britânicas registraram, na quarta-feira (29), a chegada de 752 migrantes após atravessarem o Canal da Mancha em pequenas embarcações, um número recorde em um único dia em 2026, informou nesta quinta-feira (30) o Ministério do Interior.

O anúncio do governo britânico veio pouco depois de as autoridades francesas comunicarem que quatro migrantes morreram nesse canal ao tentar chegar ao Reino Unido.

Quatorze pessoas perderam a vida desde o início do ano nessa travessia , segundo uma contagem da AFP baseada em fontes oficiais. Em 2025, o número de mortos foi de pelo menos 29.

Três das últimas quatro vítimas foram encontradas em uma pequena embarcação perto do porto de Dunkirk na manhã desta quinta-feira, indicaram autoridades.

Outra embarcação afundou na noite de quarta-feira perto da localidade costeira de Hardelot, também no noroeste, o que provocou a morte de um homem, disseram as autoridades.

Os serviços de resgate prenderam seis pessoas, incluindo um bebê de um ano, e as forças de segurança "neutralizaram" a embarcação, acrescentaram.

Londres e Paris assinaram um novo acordo de três anos em abril com o objetivo de conter essas travessias irregulares do Canal da Mancha, uma das vias navegáveis mais movimentadas do mundo.

No entanto, apesar da pressão das autoridades, os migrantes continuam tentando essa rota perigosa a bordo de embarcações precárias na esperança de uma vida melhor.

As 752 pessoas que desembarcaram na quarta-feira em solo britânico fizeram a perigosa travessia a bordo de nove pequenas embarcações.

O recorde anterior deste ano em um único dia era de 710 pessoas, em 15 de junho. O máximo histórico até agora corresponde ao início de setembro de 2022, com 1.305.

Desde o começo do ano, 14.128 pessoas chegaram ao Reino Unido em pequenas embarcações, um número que representa uma queda de 42% em relação ao mesmo período do ano passado.