Rajadas de vento 'varrem' praias e fazem temperatura cair 10°C em meia hora na França

Um fenômeno climático conhecido como galerne provocou rajadas de vento de até 80 km/h e fez a temperatura cair 10ºC em meia hora na comuna de Hendaye, no País Basco francês, na região administrativa da Nova Aquitânia, na tarde de domingo, 12.

Em entrevista ao jornal francês 20 Minutes, o meteorologista Sébastien Léas, da Météo-France, explicou que o galerne é provocado pela chegada de ar marítimo frio, acumulado sobre o Golfo da Biscaia, a áreas continentais mais quentes.

Um vídeo gravado na Praia de Hendaye mostra a força do vento, que levantou uma nuvem de areia e fez banhistas correrem para se proteger e tentar salvar seus pertences.

Léas afirmou que a temperatura em Hendaye estava em torno de 39ºC, mas, com a chegada do vento frio e úmido, os termômetros registraram uma queda de 10ºC em apenas trinta minutos. Segundo o meteorologista, o fenômeno pode provar quedas de até 20ºC em duas horas, como ocorreu na comuna de Biarritz em 2022.

"Você vê uma parede de umidade vinda do mar aberto. Ela pode ser visível dez minutos antes da tempestade, mas não uma hora antes", afirmou Léas.

"Este fenômeno é muito localizado e dura no máximo seis horas", explicou o meteorologista ao 20 Minutes. "Assim que o contraste atmosférico passar, as condições se tornam mais uniformes."

Antes da ocorrência do fenômeno, a Météo-France havia alertado que ele poderia provocar rajadas de vento superiores a 100 km/h em algumas áreas. A empresa afirmou que o fortalecimento do vento ocorre de forma repentina, provocando uma mudança brusca na sua direção e uma queda drástica das temperaturas.