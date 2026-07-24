Quais são os passaportes mais fortes do mundo? Veja a posição do Brasil no ranking global

O passaporte dos Emirados Árabes Unidos é considerado o mais poderoso do mundo em 2026, segundo o ranking Passport Index. O documento emiradense lidera o ranking com 182 pontos de mobilidade, indicador que avalia o acesso internacional oferecido aos cidadãos de cada país, incluindo destinos sem visto, autorizações concedidas na chegada e sistemas eletrônicos de entrada, como o eTA.

Na sequência aparecem França e Espanha, empatadas na segunda posição, com 175 pontos. O terceiro lugar é dividido por Singapura, Alemanha, Itália, Suíça, Portugal e Holanda, todos com 174 pontos.

O Brasil ocupa a 11ª colocação no ranking global, com Mobility Score de 163 pontos. O resultado coloca o país entre os documentos de viagem com maior mobilidade internacional e garante a liderança entre os passaportes da América Latina e da América do Sul.

Atualmente, brasileiros podem entrar em 109 países sem a necessidade de visto prévio. Outros 44 destinos permitem a emissão do documento na chegada, enquanto 10 exigem apenas uma autorização eletrônica de viagem. Em 35 países, ainda é necessário solicitar visto antes do embarque.

A posição brasileira reflete uma recuperação após a queda provocada pela pandemia de covid-19. Antes da crise sanitária, o país vinha ampliando sua pontuação no índice: passou de 142 pontos em 2015 para 160 em 2019. Com as restrições internacionais de viagem, o indicador caiu para 75 pontos, o menor nível da série histórica.

A retomada ocorreu gradualmente. O Brasil voltou aos 160 pontos em 2022, alcançou 163 pontos em 2023 e manteve o mesmo patamar em 2026, consolidando uma das melhores posições já registradas no levantamento.

Na América Latina, a Argentina aparece logo atrás do Brasil, na 12ª posição global, também com 163 pontos. O Chile ocupa a 13ª colocação, seguido por Uruguai, na 18ª posição; México, na 19ª; Peru, na 20ª; e Colômbia, na 31ª.

O levantamento considera as regras de entrada aplicadas por diferentes países e transforma essas condições em uma pontuação de mobilidade. Quanto maior o número de destinos acessíveis sem visto prévio ou por meio de processos simplificados, melhor a posição no ranking.

Confira o ranking de passaportes mais poderosos do mundo

Emirados Árabes Unidos - 182 pontos

França, Espanha - 175 pontos

Singapura, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Alemanha, Suécia, Países Baixos, Finlândia, Itália, Suíça, Grécia, Portugal, Áustria, Malásia, Noruega, Irlanda - 174 pontos

Malta, Polônia, Hungria, Letônia, Coreia do Sul, Japão - 173 pontos

Romênia, Eslovênia, República Tcheca, Croácia, Eslováquia, Bulgária, Estônia - 172 pontos

Chipre, Lituânia, Reino Unido - 171 pontos

Canadá, Liechtenstein, Nova Zelândia, Austrália - 170 pontos

Islândia - 169 pontos

Estados Unidos, Mônaco - 168 pontos

Hong Kong - 164 pontos

Brasil - 163 pontos

Argentina - 161 pontos

Chile, Andorra - 160 pontos

San Marino - 159 pontos

Barbados - 155 pontos

Brunei - 154 pontos

Israel, Bahamas - 153 pontos

Uruguai - 151 pontos

México, Cidade do Vaticano - 150 pontos

Peru - 148 pontos

São Cristóvão e Névis, Seicheles - 147 pontos

São Vicente e Granadinas - 146 pontos

Antígua e Barbuda, Macau - 144 pontos

Costa Rica, Ucrânia - 143 pontos

Paraguai - 142 pontos

Trinidad e Tobago - 141 pontos

Granada - 140 pontos

Maurício, Panamá - 139 pontos

Santa Lúcia - 138 pontos

Dominica, Ilhas Salomão - 137 pontos

Colômbia - 135 pontos

Sérvia - 133 pontos

El Salvador, Guatemala, Macedônia do Norte, Geórgia - 131 pontos

Montenegro - 130 pontos

Samoa, Honduras - 129 pontos

Taiwan, Kiribati - 128 pontos

Tuvalu, Ilhas Marshall - 127 pontos

Tonga - 126 pontos

Rússia - 124 pontos

Albânia, Bósnia e Herzegovina, Moldávia, Venezuela - 123 pontos

Nicarágua - 122 pontos

Turquia, Micronésia, Palau - 121 pontos

Catar - 118 pontos

Kuwait - 111 pontos

África do Sul - 109 pontos

Timor-Leste - 103 pontos

Belize, Arábia Saudita, Maldivas - 102 pontos

Equador - 101 pontos

Bahrein - 99 pontos

Jamaica, Fiji - 98 pontos

Omã, Guiana, China - 95 pontos

Vanuatu, Tailândia - 94 pontos

Kosovo, Belarus - 92 pontos

Cazaquistão - 90 pontos

Indonésia, Bolívia - 89 pontos

Nauru, Papua-Nova Guiné - 87 pontos

Suriname - 86 pontos

Botsuana, Marrocos, República Dominicana - 83 pontos

Azerbaijão - 82 pontos

Lesoto, Namíbia, Armênia - 80 pontos

Essuatíni, Filipinas, Mongólia - 79 pontos

Malawi, Quênia - 77 pontos

Tunísia - 75 pontos

Tanzânia, Cabo Verde - 74 pontos

Gana, Zâmbia - 73 pontos

Gâmbia, Ruanda, Cuba, Quirguistão, Índia - 72 pontos

Uganda, Uzbequistão, São Tomé e Príncipe - 71 pontos

Zimbábue, Vietnã - 69 pontos

Benim, Moçambique, Gabão, Madagascar - 68 pontos

Serra Leoa, Argélia, Tadjiquistão - 67 pontos

Camboja - 66 pontos

Senegal, Burkina Faso, Guiné Equatorial - 65 pontos

Togo, Costa do Marfim, Mauritânia, Angola - 64 pontos

Níger, Butão - 63 pontos

Laos, Jordânia, Egito - 62 pontos

Mali, Guiné, Comores - 61 pontos

Haiti, Turcomenistão - 60 pontos

República Centro-Africana, Djibuti - 59 pontos

Guiné-Bissau, Libéria, Chade - 58 pontos

República do Congo, Camarões - 57 pontos

Burundi, Mianmar - 56 pontos

Sri Lanka, Líbano - 55 pontos

República Democrática do Congo, Nepal - 53 pontos

Nigéria, Etiópia - 52 pontos

Líbia, Irã, Sudão - 51 pontos

Sudão do Sul, Eritreia - 49 pontos

Bangladesh, Coreia do Norte - 48 pontos

Territórios Palestinos - 47 pontos

Iêmen - 45 pontos

Somália - 43 pontos

Paquistão - 42 pontos

Iraque - 41 pontos

Síria - 36 pontos