Quadro das principais previsões econômicas do FMI

O Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou, nesta quarta-feira (8), uma atualização de seu relatório Perspectivas da Economia Mundial (WEO, na sigla em inglês), em que avalia a saúde da economia global.
A tabela a seguir mostra as projeções de crescimento do PIB e da inflação mundial em percentuais, com a variação em relação ao WEO de abril entre parênteses.
2026 2027
Mundo 3,0 (-0,1) 3,4 (+0,2)
Economias avançadas 1,7 (-0,1) 1,8 (+0,1)
EUA 2,3 (0,0) 2,2 (+0,1)
Eurozona 0,9 (-0,2) 1,2 (0,0)
Alemanha 0,7 (-0,1) 1,0 (-0,2)
França 0,6 (-0,3) 0,9 (0,0)
Itália 0,5 (0,0) 0,5 (0,0)
Espanha 2,1 (0,0) 1,8 (0,0)
Japão 0,6 (-0,1) 0,7 (+0,1)
GB 1,0 (+0,2) 1,3 (0,0)
Canadá 1,1 (-0,4) 1,7 (-0,2)
Economias emergentes e desenvolvidas 3,8 (-0,1) 4,5 (+0,3)
China 4,6 (+0,2) 4,1 (+0,1)
Índia 6,4 (-0,1) 6,7 (+0,2)
Rússia 1,1 (0,0) 1,1 (0,0)
América Latina e Caribe 2,4 (+0,1) 2,7 (0,0)
Brasil 2,4 (+0,5) 2,2 (+0,2)
México 1,6 (+0,1) 2,2 (+0,1)
Oriente Médio e Ásia Central 0,7 (-1,2) 6,5 (+1,9)
África subsaariana 4,3 (0,0) 4,5 (+0,1)
África do Sul 1,1 (+0,1) 1,3 (0,0)
Inflação mundial 4,7 (+0,3) 3,9 (+0,2)
* AFP