Quadro das principais previsões econômicas do FMI

O Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou, nesta quarta-feira (8), uma atualização de seu relatório Perspectivas da Economia Mundial (WEO, na sigla em inglês), em que avalia a saúde da economia global.

A tabela a seguir mostra as projeções de crescimento do PIB e da inflação mundial em percentuais, com a variação em relação ao WEO de abril entre parênteses.