Uma pessoa morre e 15 ficam feridas após atropelamento durante parada LGBTQIA+ em Berlim

Ao menos uma pessoa morreu e cerca de 15 ficaram feridas, entre elas "algumas com gravidade", após um incidente envolvendo um veículo, em fatos registrados à margem da parada do orgulho LGBTQIA+ em Berlim na noite deste sábado (24), segundo a polícia.

Segundo um porta-voz da polícia, um suspeito de ter lançado seu carro contra a multidão reunida à margem da marcha foi "identificado", mas ainda não foi "detido". Ele teria teria vínculos com "redes islamistas", acrescentou.

Os supostos autores do ataque, que abandonaram o veículo no local, a umas centenas de metros de onde era realizada a marcha, seguem sendo procurados em toda a capital alemã, prosseguiu o porta-voz.

Reação de autoridades

O chanceler alemão, Friedrich Merz, prometeu punição aos responsáveis. Em um comunicado, Merz afirmou que ele e o ministro do Interior, Alexander Dobrindt, "vão insistir para que este ato horrível seja plenamente investigado e punido" e acrescentou que ambos se mantêm informados sobre a investigação policial.

O prefeito de Berlim, Kai Wegner, afirmou, por sua vez, que a "liberdade da cidade foi atacada". No X, ele afirmou que "a reunião por uma Berlim tolerante e pacífica foi atacada da forma mais brutal".

Festejos cancelados

O encerramento dos festejos foi cancelado, e a polícia pediu aos participantes que "não cruzem" o parque pelo bosque, mas que usem exclusivamente as ruas.

"Vão para casa, por favor", pediram os organizadores no Instagram.

Mais cedo, centenas de milhares de pessoas tinham participado da Marcha do Orgulho, chamada Christopher Street Day (CSD) na Alemanha.

No local dos fatos, um jornalista da AFP observou a área em plena desocupação. Por meio de alto-falantes, as autoridades pediam que os presentes fossem para o norte da cidade.

Ao menos uma dezena de caminhões de emergência eram visíveis e uma tenda foi erguida no meio da rua.

O final do desfile seria realizado na Rua de 17 de Junho, uma longa via que atravessa o Tiergarten até o Portão de Brandemburgo.

Incidentes anteriores

A Alemanha testemunhou outros incidentes violentos nos últimos anos. Em fevereiro de 2025, na véspera das eleições legislativas, um turista espanhol foi esfaqueado no Monumento do Holocausto.

No começo de março, um jovem sírio foi condenado a 13 anos de prisão por este atentado de motivação islamista que, juntamente com outros cometidos especialmente por estrangeiros, alimentou a ascensão da extrema-direita na Alemanha.

No extremo sul do Tiergarten, em dezembro de 2016, um tunisiano matou 12 pessoas ao invadir com um caminhão um mercado de Natal, em mais um ataque de motivação islamista.