Protesto dentro do Palácio de Buckingham contra ex-príncipe Andrew

Um grupo de ativistas antimonarquistas realizou, nesta segunda-feira (13), um protesto dentro do Palácio de Buckingham para chamar a atenção para o que considera questões sem resposta sobre a amizade do ex-príncipe Andrew com o falecido criminoso Jeffrey Epstein.

Os manifestantes aproveitaram o fato de algumas áreas do palácio estarem abertas à visitação entre julho e setembro para exibir um cartaz na Sala do Trono com uma imagem do irmão do rei Charles III ao lado de Epstein, o criminoso sexual americano que morreu na prisão em 2019.

Em outro cartaz, escreveram a pergunta: "Você sabia?"

"Os ativistas do Republic levaram as perguntas sobre Andrew para o coração da Casa Real, o lar simbólico da monarquia", afirmou o diretor-executivo do grupo, Graham Smith, em comunicado.

"Precisamos que o palácio revele todas as informações e, como eles se recusam a falar, o governo deve agir", acrescentou o grupo. "A monarquia sobrevive graças ao sigilo, e esse sigilo precisa acabar."

A ação ocorreu dias depois de a imprensa britânica informar que policiais responsáveis por investigar denúncias de conduta sexual imprópria contra Andrew, relacionadas a seus vínculos com Epstein, poderiam viajar aos Estados Unidos para conversar com familiares de uma denunciante.

Segundo as reportagens, a polícia de Thames Valley quer ouvir o irmão e a cunhada da falecida Virginia Giuffre, que afirmou ter sido vítima de tráfico para manter relações sexuais com Andrew no Reino Unido quando era adolescente.

Andrew chegou a um acordo em 2022 em uma ação civil movida por Giuffre nos Estados Unidos, sem admitir responsabilidade. Giuffre morreu por suicídio em abril de 2025, aos 41 anos.