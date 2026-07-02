Promotoria alemã acusa Ucrânia de ordenar sabotagem do gasoduto Nord Stream

A Promotoria alemã acusou nesta quinta-feira (2) autoridades ucranianas de terem ordenado a sabotagem dos gasodutos Nord Stream, que ligavam a Rússia à Europa, pouco depois da invasão russa da Ucrânia.

Na quarta-feira, a Justiça indiciou um primeiro suspeito pelas sabotagens. Segundo a Promotoria, ele "e outros militares elaboraram, a pedido das autoridades ucranianas, um plano destinado a destruir os gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2", informou o órgão em comunicado.

Os gasodutos submarinos foram sabotados com explosivos em setembro de 2022.

O acusado, identificado como Serhii Kuznietsov, foi detido em 21 de agosto de 2025 na Itália e, em setembro, foi extraditado da Itália para a Alemanha.

Kuznietsov afirmou que, à época dos fatos e até 2023, era comandante do Exército ucraniano e sustentou que se encontrava na Ucrânia no momento da sabotagem.

Segundo a acusação, o suspeito e seus cúmplices (incluindo mergulhadores, o capitão do barco e um especialista em explosivos) alugaram um veleiro na Alemanha e navegaram em direção à ilha dinamarquesa de Bornholm.

A partir dali, sua equipe colocou cargas explosivas nos tubos e as detonou, na tentativa de destruir os gasodutos.

"O objetivo era impedir de forma duradoura o fornecimento de gás por meio dos gasodutos e garantir que a Rússia já não pudesse utilizar a receita proveniente do comércio de gás natural para financiar seu esforço de guerra", afirma a Promotoria.

A Ucrânia nunca reconheceu sua responsabilidade pela sabotagem, mas também não escondeu sua satisfação, ao considerar legítimo qualquer ataque capaz de enfraquecer a capacidade do Kremlin de financiar sua guerra.