Promotores alemães acusam ex-oficial da Ucrânia por explosões nos gasodutos Nord Stream

Os promotores federais alemães apresentaram acusações nesta quinta-feira, 2, contra um ex-oficial do exército ucraniano por explosões submarinas que danificaram os gasodutos Nord Stream entre a Rússia e a Alemanha há quatro anos.

O suspeito, identificado apenas como Serhii K. de acordo com as regras locais de privacidade, enfrenta acusações de causar uma explosão, danificar propriedade, interromper serviço público e ser um "cúmplice de crimes de guerra" ao atacar objetos civis, disseram os promotores em um comunicado.

As explosões submarinas em 26 de setembro de 2022 danificaram gasodutos que foram construídos para transportar gás natural russo para a Alemanha sob o Mar Báltico.

Elas aumentaram as tensões sobre a guerra na Ucrânia, à medida que os países europeus se moviam para se desvencilhar das fontes de energia russas, após a invasão em grande escala da Ucrânia pelo Kremlin em fevereiro de 2022.

Os promotores dizem que o objetivo do plano era interromper permanentemente as entregas de gás através dos gasodutos e impedir que a Rússia usasse as receitas do comércio de gás natural para financiar suas operações militares.

O suspeito foi detido em agosto em uma vila italiana, onde os oficiais invadiram um bangalô onde ele estava hospedado com sua família. A polícia disse que ele se rendeu sem resistência. Ele foi extraditado para a Alemanha em novembro.

Serhii K. e outros supostamente usaram um iate que partiu do porto alemão de Rostock, que havia sido alugado de uma empresa alemã usando documentos falsificados e com a ajuda de intermediários.

As explosões romperam o gasoduto Nord Stream 1, que era a principal rota de fornecimento de gás natural da Rússia para a Alemanha até Moscou cortar os suprimentos em agosto de 2022. Elas também danificaram o Nord Stream 2, que nunca entrou em serviço porque a Alemanha suspendeu seu processo de certificação pouco antes da invasão da Rússia.

A Rússia acusou os EUA de encenar as explosões, uma acusação que Washington negou. Os gasodutos foram por muito tempo alvo de críticas pelos EUA e alguns de seus aliados, que alertaram que eles aumentavam a dependência do gás russo.