Príncipe Harry e Elton John perdem processo contra o Daily Mail

O príncipe Harry e o cantor Elton John perderam o processo por violação de privacidade movido contra o proprietário do jornal Daily Mail, segundo uma sentença divulgada nesta terça-feira (7) pelo Tribunal Superior de Londres.

Após um julgamento de 11 semanas no início do ano, o tribunal determinou em seu veredicto que os "demandantes não conseguiram comprovar as acusações apresentadas. Portanto, as ações ficam indeferidas".

Durante o julgamento, o filho mais novo do rei Charles III, junto com outras celebridades como Elton John e a atriz Elizabeth Hurley, acusararam a Associated Newspapers Limited (ANL), empresa responsável pela publicação do Daily Mail e do Mail on Sunday, de obter informações ilegais.

Os demandantes denunciaram que os tabloides recorreram a detetives particulares para interceptar mensagens de voz, escutar conversas telefônicas ou até mentir na elaboração de artigos publicados entre 1993 e 2018.

A decisão representa "uma vitória esmagadora para o Daily Mail e seus jornalistas, assim como para a liberdade de imprensa em geral", celebrou o grupo ANL em um comunicado. "É uma magnífica reabilitação do jornalismo do Daily Mail", acrescentou.

A sentença coincide com uma viagem de Harry, de 41 anos, ao Reino Unido. Há alguns anos ele vive na Califórnia com sua esposa, Meghan, e seus dois filhos, Archie e Lilibet.

O processo judicial contra o jornal é o último iniciado pelo duque de Sussex - seu título oficial -, que há vários anos trava uma batalha judicial contra a poderosa imprensa sensacionalista britânica.

O príncipe considera os paparazzi responsáveis pela morte de sua mãe, Diana, em Paris, em 1997.

Ao comparecer ao Tribunal Superior em janeiro, Harry acusou a imprensa sensacionalista de ter tornado "absolutamente infernal" a vida de sua esposa Meghan.

Tanto ele quanto os outros seis demandantes pediam uma indenização "substancial" ao proprietário do Daily Mail e do Mail on Sunday.

Por sua vez, a ANL sustentou que seus jornalistas atuaram dentro da legalidade e que se basearam em fontes legítimas para redigir os artigos.

Em sua batalha judicial contra os tabloides, o príncipe obteve em dezembro de 2023 uma sentença favorável que condenou a empresa editora do Daily Mirror. Posteriormente, em janeiro de 2025, chegou a um acordo financeiro, cujo valor não foi divulgado, com o proprietário de The Sun.

A decisão do Tribunal Superior coincide com a viagem de Harry no Reino Unido para uma visita de vários dias, no contexto dos preparativos dos Invictus Games, competição esportiva internacional criada por ele para militares veteranos feridos ou doentes, previstos para 2027 em Birmingham, no centro da Inglaterra.