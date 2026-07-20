Primeiro-ministro espanhol consolida reaproximação com Argélia

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, declarou nesta segunda-feira (20), em Argel, seu desejo de "fortalecer" as relações entre Espanha e Argélia, em uma reaproximação após vários anos de tensões em torno do Saara Ocidental.

Esta visita, a primeira de Sánchez em quatro anos, tem "especial importância" para o governo espanhol, "porque a Espanha vê a Argélia não apenas como um país vizinho, mas como um parceiro estratégico e, sobretudo, como um país amigo", afirmou durante uma conferência de imprensa ao lado do presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune.

"É fundamental fortalecer o diálogo político entre a Espanha e a Argélia" e construir uma parceria econômica "benéfica" para ambos os países, acrescentou.

Sánchez, que estava acompanhado por vários altos executivos de empresas espanholas do setor energético, destacou que, desde o início de 2026, a Argélia é o "principal fornecedor de gás natural" da Espanha e que a Espanha está ligada à Argélia por meio de um gasoduto chamado MedGaz.

Por sua vez, o presidente Tebboune descreveu seu encontro com Sánchez como "frutífero" e "franco", e avaliou positivamente a visita, considerando-a um "novo impulso" para as relações entre os dois países.

O chefe de Estado argelino afirmou que eles discutiram energia, formas de incentivar o investimento espanhol na Argélia, imigração irregular e o Saara Ocidental.

Este vasto território desértico, rico em fosfatos e com águas abundantes em peixes, que foi colônia espanhola até 1975, tem sido o centro das divergências entre Argel e Madri.