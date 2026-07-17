Primeiro-ministro da Espanha, crítico de Trump, irá à final da copa do Mundo contra Argentina

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, pretende assistir no domingo (19) à final da Copa do Mundo contra a Argentina, informou seu gabinete nesta sexta-feira, 17. O rei da Espanha, Felipe VI, também deve acompanhar a partida em East Rutherford, no Estado americano de Nova Jersey.

O presidente dos EUA, Donald Trump, também estará no estádio. Sánchez e Trump têm se desentendido repetidamente no cenário diplomático internacional, inclusive sobre a guerra com o Irã, os gastos da Espanha na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), e o apoio americano à resposta militar de Israel em Gaza após os ataques do Hamas em 2023.

O presidente argentino, Javier Milei, aliado de Trump, não irá à final, alegando superstição. Milei disse que verá o jogo de casa, enquanto a Argentina, tricampeã, tenta defender o título mundial diante da Espanha, campeã em 2010. Fonte: Associated Press.