Primeiro foguete 'privado' indiano lançado com sucesso

O primeiro foguete de fabricação privada na história da conquista espacial indiana foi lançado com sucesso neste sábado (18) a partir do centro espacial de Sriharikota, no sul do país, anunciou sua fabricante Skyroot.

Com 23 metros de altura, o lançador "Vikram 1" decolou às 12h05 locais (3h35 em Brasílila) e em pouco mais de 15 minutos atingiu sua órbita operacional, a 450 quilômetros, sem contratempos.

O novo foguete foi projetado para enviar satélites de 350 quilos à órbita baixa. Para este voo inaugural, foi equipado com dispositivos de demonstração desenvolvidos por microempresas indianas.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, celebrou o marco na rede social X. "A participação crescente do setor privado abre novas fronteiras e acelera a inovação", afirmou.

O país mais populoso do planeta - um bilhão e quinhentos milhões de habitantes - tem grandes ambições espaciais.

Modi anunciou sua intenção de fazer com que um indiano caminhe na Lua até 2040. Seu governo abriu em 2020 o acesso ao espaço para empresas privadas.

Mais de 400 microempresas dividem atualmente esse mercado, cujo volume de negócios é estimado em 8 bilhões de dólares (40 bilhões de reais).