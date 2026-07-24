Pressão econômica sobre Rússia está cada vez mais forte, aponta Pompeo

O ex-secretário de Estado dos Estados Unidos Mike Pompeo afirmou nesta sexta-feira, 24, que a pressão sobre a economia russa está cada vez mais forte, com ataques ucranianos visando a estrutura de guerra de Moscou, e não civis. A falas foram dadas à Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) durante coletiva de imprensa no evento ExpertXP, em São Paulo.

Pompeo afirmou não saber se o presidente russo, Vladimir Putin, aceitaria um novo acordo, após dois já terem sido oferecidos a ele, mas que teria sido melhor para a Rússia ter aceitado encerrar a guerra.

"Não podemos dizer se isso ocorrerá amanhã ou daqui cinco anos", frisou ele sobre o fim do conflito entre Russa e Ucrânia, mas "tem que acabar com a civilização ocidental derrotando o regime de Putin".

Segundo ele, Moscou realizou a invasão à Ucrânia durante o governo Biden, pois Putin acreditou que o Ocidente não faria nada. "Agora temos que corrigir isso", frisou Pompeo.