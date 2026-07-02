Presidente interino da Síria nomeia 70 parlamentares e Congresso do país começa a ganhar forma

O primeiro Parlamento na Síria da era pós-Assad começou a tomar forma na quarta-feira, dia 1º, com o anúncio de 70 legisladores selecionados pelo presidente interino Ahmad al-Sharaa para se juntar aos 140 escolhidos em eleições realizadas ao longo dos últimos oito meses.

O Parlamento, com 210 membros, realizará sua primeira reunião na segunda-feira, quando os parlamentares tomarão posse, segundo o chefe do comitê eleitoral da Síria, Mohammed Taha al-Ahmad. Os 70 parlamentares escolhidos por al-Sharaa incluíram 15 mulheres, o que elevou o número de mulheres no Legislativo para 22.

O lançamento do Parlamento indica que o país está avançando na elaboração de novas leis, enquanto se recupera de décadas da família Assad e de uma guerra que matou cerca de meio milhão de pessoas.

A Síria realizou a primeira fase das eleições parlamentares em outubro, mas excluiu a província meridional de Sweida, controlada por milícias drusas que se opõem ao governo central. A votação também não ocorreu no nordeste do país, então sob domínio curdo.

A eleição no nordeste foi realizada em maio, após forças governamentais retomarem o controle da região durante confrontos mortais no início deste ano. Ainda não há data definida para a votação em Sweida, embora dois representantes da área, de maioria drusa, estejam entre os nomes divulgados por al-Sharaa nesta quarta-feira.

Segundo al-Ahmad, o novo Parlamento terá mandato de 30 meses e ficará encarregado de elaborar uma nova lei eleitoral para preparar o próximo pleito.

A Síria está sem Legislativo desde a ofensiva de dezembro de 2024, quando insurgentes liderados pelo grupo Hayat Tahrir al-Sham, hoje extinto, comandados por al-Sharaa, derrubaram a dinastia de cinco décadas da família Assad. Fonte: Associated Press.