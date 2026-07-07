Presidente eleito da Colômbia suspende transição com governo Petro

O presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella, ordenou nesta terça-feira (7) que sua equipe interrompa "de maneira imediata" o processo de transição com o governo de Gustavo Petro.

O processo de transferência de poder para a posse de 7 de agosto ocorre em meio a tensões entre o presidente de esquerda, que deixa o cargo, e o sucessor de extrema direita. Petro se recusa a reconhecer o resultado do segundo turno de junho, enquanto De la Espriella acusa o atual governo de corrupção.

De la Espriella, que venceu o segundo turno de junho por margem estreita contra o candidato governista Iván Cepeda, deu "instruções" à sua equipe "para suspender imediatamente o processo de transição com o governo corrupto que encerra seu mandato", segundo publicou na rede social X.

Em meio à transição, De la Espriella afirma ter encontrado indícios de corrupção e "contratos direcionados" durante o governo Petro.

Por sua vez, Petro questiona a "legitimidade" de De la Espriella e convocou manifestações para 20 de julho, data em que anunciou que fará seu discurso de despedida.

O senador Cepeda reconheceu o resultado da eleição, mas declarou-se em "desobediência civil" diante do novo governo.

Observadores internacionais e autoridades eleitorais descartaram qualquer tipo de fraude ou manipulação no pleito.

"Meu dever é proteger os interesses da nação e garantir uma transição séria, transparente e a serviço dos colombianos, jamais legitimar o desastre nem o desrespeito à ordem constitucional", afirmou De la Espriella.

Sem dar mais detalhes, o presidente eleito anunciou que explicará ao longo do dia "as razões desta decisão".

Advogado sem experiência política anterior, De la Espriella promete estimular o investimento privado, reduzir o tamanho do Estado em 40% e endurecer o combate às guerrilhas e aos cartéis do narcotráfico, em meio à pior crise de violência do país na última década e após as fracassadas tentativas de Petro de negociar a paz com grupos armados.

O presidente eleito já anunciou os nomes de seus futuros ministros do Interior, da Fazenda, do Meio Ambiente e da Defesa.