Presidente do Parlamento do Irã diz que Estreito de Ormuz não será reaberto sob ameaça dos EUA

O presidente do Parlamento do Irã e principal negociador do país, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou que o Estreito de Ormuz será reaberto apenas de acordo sob condições definidas pelo regime iraniano, e não sob ameaças dos Estados Unidos. "A América ainda não aprendeu que o bullying e a quebra de promessas não são mais sem custo. Vou ser claro: batam, e vocês vão apanhar", disse Ghalibaf, em publicação no X, nesta quinta-feira, 9.