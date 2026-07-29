Premiê do Iraque convoca reunião emergencial após ataques conjunto dos EUA e da Arábia Saudita

O primeiro-ministro e comandante-em-chefe das Forças Armadas do Iraque, Ali Faleh Al-Zaidi, ordenou a realização de uma reunião de emergência do Conselho Ministerial de Segurança Nacional nesta quarta-feira, 29. A decisão foi tomada após a ofensiva conjunta dos Estados Unidos e da Arábia Saudita contra alvos relacionados a grupos que apoiam o Irã no país.