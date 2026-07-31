Prefeito de Kiev diz que capital ucraniana está "sob ataque com mísseis balísticos"

Várias explosões foram ouvidas nas primeiras horas deste sábado (1º, data local) em Kiev, capital da Ucrânia, que, segundo o prefeito da cidade, está sendo atacada com mísseis balísticos.

"Explosões na cidade. Kiev está sob ataque com mísseis balísticos. Permaneçam nos abrigos!", escreveu Vitali Klitschko na plataforma Telegram.

Segundo jornalistas da AFP, mais de dez explosões foram ouvidas em sequência. As detonações foram tão intensas que acionaram os alarmes dos carros nas ruas.

Kiev e Moscou intensificaram seus ataques de longo alcance depois que os esforços diplomáticos liderados por Washington para pôr fim à guerra entraram em impasse.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, reuniu-se no início desta semana com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Após o encontro, o líder ucraniano afirmou que Trump havia concordado em autorizar a produção de mísseis Patriot na Ucrânia, mas o presidente americano disse posteriormente que "muitas coisas foram discutidas" e que "a reunião foi muito boa".