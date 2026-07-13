Preços do petróleo disparam mais de 9% por conflito no Oriente Médio

Os preços do petróleo dispararam nesta segunda-feira (13), impulsionados pelo restabelecimento do bloqueio naval dos Estados Unidos aos portos iranianos e pela intenção de Washington de instituir uma tarifa para os navios que desejarem atravessar o Estreito de Ormuz.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro, referência internacional, subiu 9,59% e fechou em 83,80 dólares. Mesmo no início do conflito, não havia sido observado um avanço assim em uma única sessão.

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI) para entrega em agosto, subiu 9,42%, para 78,14 dólares o barril.

"Embora os mercados em grande medida tenham ignorado os recentes ataques contra o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz, o colapso dessa frágil paz" entre Washington e Teerã muda o panorama, indicaram analistas do Eurasia Group.

As Forças Armadas dos Estados Unidos disseram que a reimposição do bloqueio aos portos iranianos, anunciada mais cedo nesta segunda-feira pelo presidente Donald Trump, entraria em vigor a partir das 20h00 GMT (17h no horário de Brasília).

A Guarda Revolucionária do Irã acusou os Estados Unidos de colocar em perigo o abastecimento mundial de petróleo.

Trump também declarou nesta segunda-feira que Washington "assumiria o controle" do estreito. Assim como Teerã, o presidente espera cobrar "uma tarifa correspondente a 20% do valor da carga" que transitar por essa crucial passagem marítima.

"O mercado se pergunta: pagamos ao Irã por sua proteção ou pagaremos aos Estados Unidos pela deles? E quanto será?", disse à AFP Andy Lipow, analista da Lipow Oil Associates.

"O Irã sempre foi o guardião do estreito e continuará sendo para sempre", declarou o chanceler iraniano, Abbas Araghchi.