Preços do petróleo disparam, com um salto de 8% para o Brent

Os preços do petróleo voltaram a subir com força nesta quinta-feira (23), impulsionados por novos ataques contra navios no Mar Vermelho, gerando temores de uma nova perturbação do transporte marítimo, sacudido nos últimos meses pelas intervenções militares no Estreito de Ormuz.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro subiu 7,04%, a 100,69 dólares - um limite que não tinha alcançado desde maio passado.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate para entrega no mesmo mês, subiu 6,17%, a 92,19 dólares.

Os rebeldes houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, reivindicaram, nesta quinta-feira, ataques contra dois petroleiros sauditas no Mar Vermelho.

O mercado "tomou consciência de que o bloqueio dos houthis (anunciado na segunda-feira contra os portos sauditas) poderia ser muito eficaz, sobretudo porque nos últimos dias temos visto vários petroleiros darem meia volta em vez de se aventurarem no Mar Vermelho", disse à AFP Andy Lipow, analista da Lipow Oil Associates.

A área é crucial para o comércio marítimo mundial, especialmente porque transitam por ali navios que buscam atravessar o canal de Suez.

Com a guerra no Oriente Médio, também se tornou uma via principal para as exportações de hidrocarbonetos do Golfo.

A Arábia Saudita, o maior exportador de petróleo do mundo, tinha redirecionado para lá grande parte de suas entregas para evitar o bloqueio iraniano do Estreito de Ormuz.

Os ataques põem em xeque esta estratégia.

"Se a Arábia Saudita não é capaz de transportar" esse petróleo de uma forma ou de outra, "significa que a perturbação do abastecimento se agravará ainda mais para o resto do mundo, em um momento em que seguimos recorrendo a nossas reservas comerciais", avalia Andy Lipow.

Esta segunda frente é aberta enquanto a navegação no Estreito de Ormuz segue afetada pelo conflito entre Estados Unidos e Irã.

O tráfego diminuiu pela metade na semana encerrada em 19 de julho, em comparação com a semana anterior, segundo a empresa de dados marítimos Lloyd's List Intelligence.

Na falta de avanços que apontem para uma distensão, e agora que "a barreira psicológica dos 100 dólares (o barril) foi superada de forma significativa", Andy Lipow espera novas altas de preços nos próximos dias.