Polônia investiga objeto que caiu no país; primeiro-ministro cita indícios de míssil russo

Um objeto caiu durante a madrugada desta quinta-feira (30) no leste da Polônia, levando as autoridades locais a iniciar uma investigação sobre sua origem. O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, afirmou que todos os indícios apontam para um míssil russo, em um episódio que amplia as tensões entre a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e Moscou após uma nova onda de ataques da Rússia contra a Ucrânia.

Segundo Tusk, as autoridades encontraram uma cratera e destroços em uma área agrícola desabitada. "Todos os indícios são de que se trata de um míssil russo Kh-101, mas queremos ter 100% de certeza sobre o tipo de míssil e sobre quem o lançou", disse o premiê durante uma reunião de emergência, segundo relatos publicados pela imprensa internacional. Ele acrescentou que "não houve ameaça direta", pois o projétil caiu em uma área desabitada, e afirmou que as Forças Armadas estavam preparadas para abatê-lo caso tivesse prosseguido em voo.

A Força Aérea polonesa mobilizou caças para proteger o espaço aéreo do país após ataques russos atingirem diversas regiões da Ucrânia durante a noite. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia afirmou anteriormente que um míssil de cruzeiro Kh-101 cruzou o espaço aéreo polonês. As autoridades polonesas ainda investigam oficialmente a origem do objeto encontrado.

A ofensiva russa matou ao menos oito civis, incluindo crianças, e deixou mais de 50 feridos, segundo autoridades ucranianas. Os ataques atingiram Kiev, Lviv e outras regiões do país. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia lançou mais de 70 mísseis, muitos deles balísticos, além de mais de 280 drones, e voltou a pedir o reforço das defesas aéreas fornecidas por aliados ocidentais.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que os bombardeios tiveram como alvo instalações militares, fábricas de armamentos e centros logísticos ucranianos. A embaixada russa em Varsóvia não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário da imprensa internacional sobre o episódio envolvendo o objeto que caiu na Polônia.