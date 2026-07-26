Polícia irlandesa indicia homem por explosivo encontrado em veículo

A polícia irlandesa anunciou, neste sábado (25), que indiciou um homem após a descoberta recente de um artefato explosivo em um veículo perto da fronteira com a Irlanda do Norte.

O homem, de cerca de 40 anos, foi acusado de posse de explosivos e deve se apresentar posteriormente a um tribunal em Dublin, informou a polícia irlandesa.

As autoridades policiais informaram que revistaram o veículo como parte de uma operação direcionada à "atividade dissidente republicana". As autoridades classificaram a descoberta como "extremamente significativa".

Na sexta-feira, a polícia havia divulgado o indiciamento da motorista do veículo, uma estudante de direito de 25 anos, por posse de explosivos.

Isobella Perrie Sullivan, do condado de Kildare, ao oeste de Dublin, foi detida na estrada. Na parte traseira do veículo que ela dirigia foi encontrada uma bolsa contendo o explosivo plástico Semtex e um detonador, informou o Tribunal Distrital de Trim.

Seu advogado afirmou que pediram à sua cliente que levasse a bolsa para o norte, sem que soubesse o que havia em seu interior.

A Irlanda do Norte viveu um conflito civil entre republicanos pró-irlandeses e unionistas pró-britânicos até o Acordo de Sexta-Feira Santa de 1998.

Segundo o acordo, grupos paramilitares rivais tiveram de entregar suas armas, embora persistam facções dissidentes em ambos os lados.

Grupos republicanos dissidentes têm utilizado artefatos explosivos improvisados e morteiros em ataques.

Há alguns meses, a polícia da Irlanda do Norte responsabilizou republicanos dissidentes por dois ataques diferentes contra delegacias de polícia perto de Belfast, que não causaram vítimas.