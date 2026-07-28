Petróleo volta a fechar em baixa

Os preços do petróleo voltaram a cair com força nesta terça-feira (28), diante da redução da tensão no Oriente Médio, enquanto o mercado mantinha a esperança de uma aproximação diplomática entre Washington e Teerã.

O barril do Brent para entrega em setembro teve queda de 4,83%, aos US$ 84,09, e o do WTI para o mesmo mês recuou 4,06%, aos US$ 79,26, voltando a ficar abaixo do patamar de US$ 80.

"Este mercado não se baseia mais nos fundamentos. Evolui ao ritmo das declarações de Donald Trump", explicou à AFP Stephen Schork, do The Schork Group. "A magnitude da queda provavelmente é exagerada e motivada apenas pela expectativa" de um retorno à normalidade, disse o analista Carsten Fritsch, do Commerzbank.

A retomada do fluxo de petróleo procedente do Mar Negro também exerce uma certa pressão nos preços para baixo.

"Os carregamentos são retomados tanto através do oleoduto entre o Mar Cáspio e o Mar Negro quanto no terminal russo de Sheskharis", após uma interrupção causada por ataques ucranianos contra a infraestrutura de energia russa, ressaltaram analistas do ING. "Já o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz permanece muito fraco", apontou David Morrison, da Trade Nation.

Segundo analistas, a volatilidade dos preços pode se manter.