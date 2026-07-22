Petróleo se mantém em alta por temor sobre abastecimento com a guerra

Os preços do petróleo se mantiveram em alta nesta quarta-feira (22), impulsionados pelo temor de uma continuidade das perturbações no abastecimento mundial, enquanto se prolongam as hostilidades entre Teerã e Washington.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro subiu 3,36%, a 94,07 dólares.

Durante o dia, o Brent voltou inclusive a superar os 95 dólares pela primeira vez em quase seis semanas.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, para entrega no mesmo mês, cujo contrato é usado pela primeira vez como referência, subiu 2,95%, a 86,83 dólares.

"As operações militares foram retomadas com uma intensidade sem precedentes e o tom das declarações é particularmente virulento", comentou à AFP John Kilduff, analista da Again Capital.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu, nesta quarta-feira, bombardear infraestruturas civis cada vez que Teerã abrir fogo contra navios no estreito de Ormuz.

O controle da navegação nesta passagem marítima estratégica - por onde costuma transitar cerca de um quinto do petróleo mundial - é um ponto contencioso maior entre os dois países.

Ao mesmo tempo, os houthis pró-iranianos anunciaram, na segunda-feira, um bloqueio dos portos da Arábia Saudita, o primeiro exportador de petróleo do mundo.

"Isto poderia dificultar a exportação de milhões de barris de petróleo, o que, somado ao bloqueio atual do tráfego marítimo no Estreito de Ormuz, poderia provocar grave escassez de abastecimento", ressalta David Morrison, da corretora Trade Nation.

"Os preços do ouro negro continuam, portanto, subindo à medida que as reservas mundiais se esgotam", assinala o analista Kilduff, da Again Capital.