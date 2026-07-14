Petróleo reduz alta após Trump desistir de pedágio no Estreito de Ormuz

Os preços do petróleo moderaram sua alta nesta terça-feira (14), depois que o presidente americano Donald Trump desistiu de seu plano de cobrar pedágio dos navios que transitam pelo Estreito de Ormuz.

Após terem subido mais de 5% no início do dia, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro encerrou com alta de 1,72%, a 84,73 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI) para agosto, avançou 1,54%, a 79,34 dólares.

Ambas as referências do petróleo bruto subiram quase 10% na segunda-feira, após o anúncio da implementação de um novo bloqueio americano aos portos iranianos, que deve entrar em vigor nesta terça-feira às 20h GMT (17h no horário de Brasília).

Trump havia apresentado a ideia de receber "uma remuneração equivalente a 20% do valor das cargas" que passam por essa rota estratégica para o comércio de hidrocarbonetos.

Mas, em uma mensagem publicada nesta terça-feira em sua rede Truth Social, o presidente dos Estados Unidos recuou e substituiu esse plano por "acordos de comércio e investimentos" com as monarquias do Golfo.

"Essa guinada pareceu, em certa medida, acalmar as tensões no mercado de petróleo", explicou à AFP John Kilduff, analista da firma Again Capital.

O Irã informou ainda, nesta terça-feira, sobre ataques americanos no sudoeste, na região petrolífera próxima ao Iraque e ao Kuwait, e em Bushehr, onde fica sua única usina nuclear.

Apesar dos confrontos, Trump ainda considera "possível" um acordo com o Irã, enquanto seguem em andamento as reuniões com os mediadores, segundo a diplomacia iraniana.