Petróleo recua diante da esperança de negociações no Oriente Médio

Os preços do petróleo recuaram nesta quinta-feira (30), depois da forte alta registrada no dia anterior, enquanto os operadores reagiam às declarações da diplomacia paquistanesa de que Estados Unidos e Irã continuam mantendo conversas, apesar dos ataques no Oriente Médio.

O preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em setembro caiu 1,89%, para 89,03 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega no mesmo mês, recuou 1,03%, para 83,59 dólares.

O Paquistão, mediador no conflito entre Washington e Teerã, afirmou nesta quinta-feira que há negociações "em andamento" com o objetivo de "alcançar uma desescalada", especialmente no Estreito de Ormuz, por onde transitava um quinto do petróleo comercializado no mundo.

O país informou que está fazendo "todo o possível para levar todas as partes de volta ao protocolo de entendimento de Islamabad", assinado em meados de junho e destinado a abrir caminho para negociações de paz.

A retomada dos ataques realizados por Estados Unidos e Irã provocou fortes oscilações nas cotações, que subiram cerca de 7% na quarta-feira.

O conflito se estendeu a vários novos países, entre eles Iraque e Egito, e agora ameaça diversos corredores marítimos essenciais para as exportações de hidrocarbonetos.