Petróleo fecha em queda em mercado atento ao conflito no Oriente Médio

Os preços do petróleo fecharam em queda nesta quinta-feira (9), em um mercado no qual os investidores mantêm a prudência após as fortes altas da commodity, registradas devido à escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã.

O barril de Brent do Mar do Norte com entrega para setembro recuou 2,20%, situando-se a 76,30 dólares.

Seu equivalente americano, o WTI com entrega para agosto, retrocedeu 1,96%, a 72,08 dólares o barril.

Washington voltou a atacar o Irã na madrugada desta quinta-feira, enquanto Teerã fez o mesmo contra aliados dos Estados Unidos no Golfo.

O tráfego no Estreito de Ormuz, passagem essencial para o comércio mundial de hidrocarbonetos, desacelerou notavelmente desde a quarta-feira.

Apenas seis petroleiros cruzaram o estreito nesta quinta-feira, enquanto na véspera 21 fizeram a travessia, segundo dados da Kpler.

"Os operadores esperam para ver como a situação entre os Estados Unidos e o Irã evolui", resumem os analistas da Briefing.com.

Para Ipek Ozkardeskaya, analista da Swissquote, "os mercados se acostumaram às tensões e às perturbações no Estreito de Ormuz".

"O efeito surpresa é muito menor que no princípio, o que modera as reações dos investidores", acrescenta.