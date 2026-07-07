Petroleiro é atingido por projétil não identificado no Estreito de Ormuz

Um navio petroleiro foi atingido nesta segunda-feira (6) por um projétil não identificado em frente à costa de Omã, na região do Estreito de Ormuz, afirmou a agência marítima britânica UKMTO.

"Um petroleiro informou ter sido atingido por um projétil desconhecido no lado de bombordo, o que provocou um incêndio enquanto navegava em direção ao sul", indicou a UKMTO em um comunicado, acrescentando que o incidente não deixou feridos nem causou danos ao meio ambiente.

O ataque ocorreu apesar de um acordo de trégua em vigor entre Estados Unidos e Irã como parte dos esforços para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

"Aconselha-se que os navios transitem com cautela e informem qualquer atividade suspeita à UKMTO", acrescentou a agência marítima, segundo a qual autoridades investigam o incidente, ocorrido a oito milhas náuticas de Limah.

O Estreito de Ormuz tem sido foco de tensões durante a guerra deflagrada em 28 de fevereiro com os bombardeios de Israel e Estados Unidos contra o Irã, que bloqueou a passagem por essa via e provocou um forte aumento dos preços mundiais do petróleo.

Cerca de 20% da produção mundial de petróleo cru passa pelo Estreito em tempos normais. O trânsito foi retomado depois que Washington e Teerã assinaram, em junho, um protocolo de acordo. Porém, o Irã afirmou que não haverá retorno à situação anterior à guerra, quando os navios transitavam livremente por Ormuz.