Petro diz não reconhecer Espriella como presidente eleito da Colômbia

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, se recusou a reconhecer a vitória do candidato ultradireitista Abelardo de la Espriella sobre o governista Iván Cepeda no segundo turno das eleições, realizado no dia 21 de junho.
"O presidente da Colômbia não reconhece a legitimidade do novo governo. Abelardo não venceu a eleição", disse Petro nesta segunda-feira, 6, em publicação nas redes sociais. O presidente colombiano alega que o software usado na contagem dos votos favoreceu o extremista de direita e aponta supostas fraudes no cadastro de eleitores.
O procurador-geral da Colômbia, Gregorio Eljach, disse que os questionamentos de Petro não têm fundamento legal e confirmou a posse de Espriella no dia 7 de agosto. Fonte: Associated Press.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.