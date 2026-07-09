Petro liga para Lula e se compromete com "transição pacífica" de governo na Colômbia

Lula e Petro conversaram por telefone nesta quinta-feira (9). EVARISTO SA / ARNULFO FRANCO / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone, nesta quinta-feira (9), com o presidente da Colômbia Gustavo Petro. O colombiano assegurou que entregará o poder pacificamente em 6 de agosto, mesmo em meio às tensões na transição com Abelardo De la Espriella.

Na conversa desta manhã com Lula, Petro "reafirmou seu compromisso com a democracia e com uma transição pacífica no país", informou a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em comunicado.

Petro é o primeiro presidente de esquerda na história da Colômbia e, durante seu mandato, recebeu cinco visitas de Lula. O colombiano denuncia uma suposta fraude eleitoral para favorecer seu sucessor, o ultradireitista De la Espriella.

Na rede social X, o presidente brasileiro disse recebeu a ligação de Petro e que conversou com ele "sobre temas da agenda bilateral e sobre a situação política na Colômbia".

Transição de poder

A conversa entre Lula e Petro ocorre em meio ao agravamento da crise política na Colômbia. No dia 7 de julho, De la Espriella determinou a suspensão "imediata" do processo de transição com o governo de Petro, alegando ter identificado irregularidades na administração atual.

O presidente eleito também acusa o governo de corrupção, enquanto Petro questiona a legitimidade das eleições. A posse está marcada para 7 de agosto.

O direitista deu "instruções" para sua equipe de trabalho "para que suspenda de maneira imediata o processo de transição com o governo corrupto que está terminando seu período", anunciou na rede social X.

De la Espriella, que definiu a transição como uma "auditoria exaustiva" da gestão de Petro, afirma ter identificado problemas no combate ao narcotráfico, clientelismo em contratos estatais e deficiências no sistema de saúde.

"Meu dever é proteger os interesses da nação e garantir uma transição séria, transparente e a serviço dos colombianos, jamais legitimar o desastre nem o desrespeito à ordem constitucional", afirmou.

Advogado sem experiência política anterior, De la Espriella tem o apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e promete estimular o investimento privado na Colômbia, além de reduzir o tamanho do Estado e endurecer o combate às guerrilhas e aos cartéis do narcotráfico.

Respostas de Petro e Cepeda

Em resposta às manifestações de Espriella, Gustavo Petro questionou a "legitimidade" do presidente, convocou manifestações populares para 20 de julho e disse que o processo continuará mesmo sem a delegação do governo que vai assumir.

Petro diz ter provas da suposta fraude nas eleições vencidas por De la Espriella por uma estreita margem contra o governista Iván Cepeda, candidato apoiado por Petro nas eleições de junho. Cepeda reconheceu o resultado eleitoral, mas declarou-se em "desobediência civil" diante do novo governo.