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Em meio à crise

Petro liga para Lula e se compromete com "transição pacífica" de governo na Colômbia

Colombiano garantiu que deixará o cargo em 6 de agosto, apesar de desentendimentos com sucessor direitista, Abelardo De la Espriella  

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AFP

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