Petro denuncia 'assassinato' de colombiano pelas mãos do ICE nos EUA

O presidente colombiano, o esquerdista Gustavo Petro, denunciou nesta terça-feira (14) a morte de um colombiano pelas mãos de um agente do ICE nos Estados Unidos como um "assassinato", em meio à campanha de Donald Trump de batidas e deportações contra imigrantes.

Um agente do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) matou a tiros o colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26 anos, na segunda-feira. A autoridade de imigração alegou que o jovem estava no país "de maneira irregular" e tinha uma ordem de expulsão imediata.

"O que aconteceu no Maine foi o assassinato de um colombiano latino-americano pelas mãos do governo dos EUA", disse Petro, um crítico ferrenho das políticas de imigração de Trump, na rede X.