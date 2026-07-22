Permitir ao Irã controlar Ormuz seria 'precedente perigoso', diz Rubio a Asean

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, declarou neta quarta-feira (22), diante de chanceleres do Sudeste Asiático, que permitir ao Irã controlar o Estreito de Ormuz criaria um precedente perigoso, com repercussões que vão além do Oriente Médio.

"Se criarmos um precedente no Oriente Médio em que um Estado nacional pode decidir controlar uma rota marítima internacional, cobrar pedágio e destruir seus navios se não pagarem, teremos criado um precedente extremamente perigoso, que se repetiria em outras partes do mundo", advertiu Rubio aos ministros da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), reunidos em Manila, nas Filipinas.