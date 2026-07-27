Pelo menos 30 pessoas são mortas em ataque a aldeia na Nigéria

Homens armados atacaram uma comunidade no noroeste da Nigéria, matando pelo menos 30 pessoas e ferindo várias outras, informaram moradores nesta segunda-feira, 27, no mais recente episódio de violência na região assolada por conflitos.

O ataque ocorreu na madrugada de domingo, 26, na vila de Naridon, na área do conselho de Kaura, no estado de Kaduna, disse Derek Christopher, presidente do grupo da sociedade civil Southern Kaduna Peace and Security Network.

"A mesma comunidade foi atacada no ano passado, mais ou menos nesta mesma época", disse Christopher em um comunicado, sugerindo que o governo abandonou qualquer intenção de proteger a área contra ataques de grupos armados. "Não sei quem mais resta para lutar por essas pessoas", afirmou.

Raphael Joshua, um morador que estava ajudando os feridos, disse à Associated Press que os corpos das vítimas haviam sido levados a um hospital próximo e que estavam sendo tomadas providências para seus enterros.

O comissário de Assuntos Internos e Segurança Interna do estado de Kaduna, Sule Shu'aibu, afirmou que não havia sido informado sobre o ataque. As autoridades costumam demorar a reconhecer os ataques no país, à medida que a violência se intensificou nos últimos anos. Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque até o momento.

Grupos armados, conhecidos como "bandidos", realizam regularmente ataques e sequestros para obtenção de resgate nas regiões noroeste e centro-norte da Nigéria. As autoridades afirmaram que esses grupos de bandidos são compostos, em sua maioria, por ex-pastores que pegaram em armas contra comunidades agrícolas após confrontos entre eles por causa de recursos cada vez mais escassos.

Além dos ataques dos bandidos, a Nigéria também é assolada por uma insurgência liderada pelo grupo extremista Boko Haram e sua facção dissidente, a Província do Estado Islâmico da África Ocidental. Ambos os grupos atuam principalmente no nordeste da Nigéria.

No último ano, a Nigéria esteve na mira do governo dos EUA, que acusou o governo nigeriano de não proteger os cristãos no país, o que levou a um rompimento diplomático. Os EUA lançaram um ataque contra supostos membros do grupo Estado Islâmico em território nigeriano em 25 de dezembro, com a cooperação do governo nigeriano.

*Com informações de Associated Press (AP).