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Parlamento francês aprova legalização da eutanásia

Norma aprovada permite o procedimento para adultos com doença incurável, mas ainda será analisada pelo Conselho Constitucional do país

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AFP

Zero Hora

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