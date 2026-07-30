Paraguai convoca embaixador do Brasil para rejeitar declarações de Lula

O Paraguai convocou o embaixador do Brasil em Assunção, José Antônio Marcondes de Carvalho, para entregar-lhe um comunicado no qual rejeita declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a guerra que colocou os dois países em lados opostos no século XIX.

O ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Rubén Ramírez, anunciou que convocou o representante diplomático brasileiro para esta sexta-feira ao meio-dia. Ele será recebido na companhia do vice-presidente Pedro Alliana "para receber uma nota oficial do governo" do presidente Santiago Peña.

"Conversei pessoalmente com meu colega da República Federativa do Brasil [Mauro Vieira], com quem me reuni na cidade de Lima, e, como consequência disso, os presidentes da República do Paraguai e da República Federativa do Brasil conversaram por telefone sobre esse delicado assunto", declarou o chanceler Rubén Ramírez nesta quinta-feira (30), em entrevista coletiva.

Há uma semana, Lula afirmou: "A gente não pode se esquecer que um belo dia o Paraguai resolveu invadir o Brasil", dando a entender que a Guerra da Tríplice Aliança, que colocou o Paraguai contra Brasil, Argentina e Uruguai (1864-1870), foi provocada por Assunção.

As declarações de Lula - para justificar sua intenção de aumentar o orçamento das Forças Armadas - despertaram indignação no Paraguai, onde foram rejeitadas pelo Executivo, pelo Senado, pela Câmara dos Deputados e por políticos tanto da situação quanto da oposição.

"Sempre defenderemos os mais altos interesses do Paraguai em todos os âmbitos", assegurou Ramírez, ao destacar que seu país e o Brasil mantêm um diálogo permanente "como aliados estratégicos, apesar desse lamentável episódio".