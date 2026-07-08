Paquistão afirma preocupação com ataques e pede que EUA e Irã cumpram memorando de entendimento

O Ministério de Relações Exteriores do Paquistão expressou hoje "profunda preocupação" com a escalada de tensões entre os Estados Unidos e o Irã, alegando que uma retomada do conflito não interessa a ninguém.

"O Paquistão apela a todas as partes para que exerçam moderação e se abstenham de quaisquer ações que possam minar ainda mais a paz e a estabilidade regionais. Não há alternativa ao engajamento contínuo, diálogo e diplomacia para alcançar o objetivo comum de paz na região", disse o ministério em comunicado.