Papa Leão XIV pede proteção a imigrantes em visita a epicentro do debate migratório na Europa

O Papa Leão XIV, que tem se desentendido com o governo Trump sobre suas políticas de imigração restritivas, esteve neste sábado, 4, no epicentro do debate migratório na Europa, para homenagear as dezenas de milhares de pessoas que morreram tentando chegar à Europa em busca de liberdade e prosperidade.

Enquanto os Estados Unidos comemoram o 250º aniversário da Declaração de Independência com manifestações, festas e fogos de artifício, o primeiro papa nascido nos EUA viajou para a ilha siciliana de Lampedusa para rezar em um cemitério de migrantes e celebrar uma missa solene pelos moradores da ilha e pelos recém-chegados.

Lampedusa, uma faixa rochosa sem árvores com 9 quilômetros de extensão, está mais perto da África do que da Itália continental e é o principal porto de entrada na Europa para centenas de milhares de migrantes que atravessaram de barco vindos da Líbia ou da Tunísia, muitas vezes contrabandeados por traficantes de pessoas.

Leo encontrou-se com alguns migrantes no porto e depois caminhou sozinho até as rochas irregulares do cais, com o vento açoitando sua batina e levando seu solidéu enquanto contemplava o mar. Em seguida, abençoou uma placa que dedicava o cais ao Papa Francisco, que o visitou em 2013, antes de celebrar a missa em terra firme.

"Este é um lugar onde os gestos falam mais alto que as palavras", disse Leo. "Mas para que os gestos sejam humanos, eles precisam de coração."

Em uma carta enviada aos americanos no aniversário de 4 de julho, Leo insistiu que proteger os nascituros e toda a vida humana também significa "acolher, proteger e auxiliar os imigrantes, cujas esperanças, sacrifícios e contribuições fazem parte da história deste país desde o seu início".

"Recebê-los com compaixão e generosidade não é apenas um ato de caridade, mas também um reconhecimento da dignidade que pertence a cada pessoa humana", escreveu Leo.