Otan aprova pacote de infraestrutura de combustíveis com financiamento de 27 bilhões de euros

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) aprovou nesta quarta-feira, 22, um pacote de 27 bilhões de euros como parte do seu programa comum para os próximos cinco anos que modernizará a infraestrutura existente de armazenamento e distribuição de combustível. Em comunicado, a aliança apontou que a medida apoiará novas instalações, incluindo oleodutos, na parte leste e sudeste da Otan e garantirá que as forças do grupo tenham o suprimento de energia necessário para estarem prontas para o combate.

"O financiamento comum apoia as capacidades e a infraestrutura que ajudam a manter a segurança de um bilhão de cidadãos. Ele fortalece a dissuasão e a defesa, viabiliza as operações e missões da Otan, apoia a prontidão militar e sustenta os processos de consulta, comando e controle da Aliança. O plano também prevê recursos para o apoio prioritário à Ucrânia, incluindo a iniciativa de Assistência de Segurança e Treinamento da OTAN para a Ucrânia e o Centro Conjunto de Análise, Treinamento e Educação OTAN-Ucrânia", apontou.