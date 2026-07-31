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Oriente Médio

Produtores de petróleo buscam alternativas para exportação diante do bloqueio de Ormuz

Países como Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos avaliam outras rotas

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AFP

James PHEBY

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